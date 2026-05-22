Глава МИД Венгрии не исключила встречи с Лавровым - РИА Новости, 22.05.2026
11:21 22.05.2026 (обновлено: 11:34 22.05.2026)
© AP Photo / Denes Erdos — Анита Орбан
  • Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что готова к встрече с Сергеем Лавровым.
  • Она отметила, что Москва — важный региональный игрок, с которым Будапешт стремится поддерживать прагматические отношения.
БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что открыта к встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если будет, что обсудить, потому что РФ - важный региональный партнер, с которым Венгрия стремится поддерживать прагматические отношения.
"Россия - важный региональный игрок, с которым мы стремимся поддерживать прагматические отношения. Если будет что обсудить на уровне глав МИД, разумеется, такая встреча состоится. Почему бы ей не быть?", - сказала Орбан в интервью порталу ValaszOnline.
