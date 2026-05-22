Глава МИД Венгрии не исключила встречи с Лавровым

БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что открыта к встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если будет, что обсудить, потому что РФ - важный региональный партнер, с которым Венгрия стремится поддерживать прагматические отношения.

"Россия - важный региональный игрок, с которым мы стремимся поддерживать прагматические отношения. Если будет что обсудить на уровне глав МИД, разумеется, такая встреча состоится. Почему бы ей не быть?", - сказала Орбан в интервью порталу ValaszOnline.