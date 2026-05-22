Путин включил оператора ЗАЭС в перечень юрлиц с ядерными материалами

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Оператор Запорожской АЭС АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" указом президента России Владимира Путина включена в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы.

Согласно тексту указу, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации, соответствующее дополнение внесено в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы (за исключением ядерных материалов, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности).

"Дополнить (перечень - ред.) пунктом... Акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", г. Москва", - говорится в указе

Ядерные материалы на атомных электростанциях - это материалы, которые используются для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления в реакторах АЭС. Прежде всего это ядерное топливо.