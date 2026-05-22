Рейтинг@Mail.ru
Путин включил оператора ЗАЭС в перечень юрлиц с ядерными материалами - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 22.05.2026 (обновлено: 17:40 22.05.2026)

Путин включил оператора ЗАЭС в перечень юрлиц с ядерными материалами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ о включении оператора Запорожской АЭС в перечень юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Оператор Запорожской АЭС АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" указом президента России Владимира Путина включена в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы.
Согласно тексту указу, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации, соответствующее дополнение внесено в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы (за исключением ядерных материалов, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности).
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Директор ЗАЭС назвал цель обстрелов Энергодара со стороны ВСУ
19 мая, 18:58
"Дополнить (перечень - ред.) пунктом... Акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", г. Москва", - говорится в указе.
Ядерные материалы на атомных электростанциях - это материалы, которые используются для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления в реакторах АЭС. Прежде всего это ядерное топливо.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Оператором ЗАЭС является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). Генерацию на энергоблоках ЗАЭС остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня у ЗАЭС
Вчера, 15:02
 
РоссияВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала