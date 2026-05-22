В Псковской области объявили беспилотную опасность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"На территории Псковской области вновь объявлена беспилотная опасность. Возможны временные ограничения в работе связи и интернета", - сообщил Ведерников в своих соцсетях.
По словам губернатора, оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
"Юг Псковской области - особое внимание!" - добавил он.