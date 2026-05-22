19:44 22.05.2026 (обновлено: 19:54 22.05.2026)
ООН осудила нападения на гражданское население ЛНР в Старобельске

Флаг ООН. Архивное фото
  • ООН решительно осудила нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.
  • Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта.
ООН, 22 мая – РИА Новости. ООН решительно осуждает нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в свете украинской атаки на общежитие в Луганске, отметив, что подобные действия грубо нарушают международное гуманитарное право, и призвал избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта.
"Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Как неоднократно подчеркивал генеральный секретарь, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться. Мы призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации и без того опасной ситуации", - говорится в заявлении Дюжаррика для РИА Новости.
По информации СК, ночью ВСУ с помощью 4 БПЛА самолетного типа нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, в тот момент в общежитии находились 86 учащихся и работник. Шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
ООН с обеспокоенностью следит за сообщениями об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
Луганская Народная РеспубликаООНВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
