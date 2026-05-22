ООН осудила нападения на гражданское население ЛНР в Старобельске

ООН, 22 мая – РИА Новости. ООН решительно осуждает нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в свете украинской атаки на общежитие в Луганске, отметив, что подобные действия грубо нарушают международное гуманитарное право, и призвал избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта.

"Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Как неоднократно подчеркивал генеральный секретарь, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться. Мы призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации и без того опасной ситуации", - говорится в заявлении Дюжаррика для РИА Новости.