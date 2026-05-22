16:15 22.05.2026 (обновлено: 16:19 22.05.2026)
Запрошенное Россией заседание СБ ООН состоится вечером 22 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запрошенное Россией заседание СБ ООН состоится 22 мая.
  • Заседание проводится в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске.
ООН, 22 мая – РИА Новости. Запрошенное РФ заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске состоится в пятницу в 22.00 мск, сообщили в постпредстве России при Всемирной Организации.
"Сегодня - 22 мая - в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске", – сообщает российская миссия в Telegram-канале.
