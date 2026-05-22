Офтальмолог назвала продукты, которые могут привести к потере зрения
03:56 22.05.2026 (обновлено: 11:10 22.05.2026)
Офтальмолог назвала продукты, которые могут привести к потере зрения

Юноша на приеме офтальмолога. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Алкоголь и выпечку стоит убрать из меню, если человек заботится о здоровье глаз, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.
«
"Алкоголь может привести к частичной или полной потере зрения. Хлеб и мучные изделия увеличивают количество инсулина, что плохо влияет на развитие глазного яблока", – сказала она.
Также офтальмолог добавила, что продукты, содержащие большое количество углеводов, ухудшают состояние макулы (центральной, высокочувствительной области сетчатки глаза, отвечающей за острое, детальное центральное зрение, чтение и цветовосприятие), а кофе плохо влияет на кровоснабжение сосудов глаза.
