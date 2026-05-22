11:47 22.05.2026 (обновлено: 11:52 22.05.2026)
Полянский: Россия поднимет тему атаки на общежитие в Старобельске в ОБСЕ

© Фото : Леонид Пасечник/MAX — Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона поднимет в ОБСЕ тему атаки на общежитие колледжа в Старобельске и будет добиваться осуждения этого теракта.
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Российская сторона поднимет в контактах с профильными структурами ОБСЕ тему атаки на общежитие колледжа в Старобельске, будет добиваться осуждения этого теракта, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы, разумеется, поднимем этот вопрос в контактах с профильными структурами ОБСЕ, прежде всего - с БДИПЧ, будем добиваться осуждения этой террористической атаки. Сейчас определяемся по оптимальным шагам", - отметил дипломат.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. Возбуждено дело о теракте.
РоссияОБСЕСтаробельскДмитрий ПолянскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
