Россия поднимет тему атаки на общежитие в Старобельске в ОБСЕ

ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Российская сторона поднимет в контактах с профильными структурами ОБСЕ тему атаки на общежитие колледжа в Старобельске, будет добиваться осуждения этого теракта, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. Возбуждено дело о теракте.