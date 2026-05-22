Россия поднимет тему атаки на общежитие в Старобельске в ОБСЕ

ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Российская сторона поднимет в контактах с профильными структурами ОБСЕ тему атаки на общежитие колледжа в Старобельске, будет добиваться осуждения этого теракта, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.