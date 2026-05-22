Новак выступит с докладом на совещании Путина с правительством

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и председатель "Деловой России" Алексей Репик выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с кабмином, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главная тема будет профильная - это тема совершенствования условий для ведения бизнеса. Выступят с докладом Александр Новак, вице-премьер, и будет комментарий главы "Деловой России" Алексея Репика", - сказал Песков журналистам.