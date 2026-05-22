Более миллиарда человек посетили сайт Пентагона с файлами об НЛО

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Более одного миллиарда человек посетили сайт с опубликованными Пентагоном файлами о контактах США с неопознанными летающими объектами с момента их публикации, заявили в военном ведомстве.

В пятницу министерство войны США опубликовало вторую партию документов о контактах с НЛО.

"С момента запуска сайта WAR.GOV/UFO 8 мая 2026 года по всему миру было зарегистрировано более одного миллиарда просмотров, что свидетельствует о беспрецедентном уровне интереса как к этой теме, так и к усилиям администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по обеспечению прозрачности", - говорится в заявлении Пентагона

В министерстве также пообещали продолжать работу над публикацией файлов, дата обнародования третьей партии которых будет раскрыта в ближайшем будущем.