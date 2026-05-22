Более миллиарда человек посетили сайт Пентагона с файлами об НЛО - РИА Новости, 22.05.2026
17:07 22.05.2026
Более миллиарда человек посетили сайт Пентагона с файлами об НЛО

Пентагон: более миллиарда человек посетили сайт с файлами об НЛО

© Jeremy Corbell/Twitter — Скриншот видео от Центра боевой информации USS Omaha
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более одного миллиарда человек посетили сайт с опубликованными Пентагоном файлами о контактах США с неопознанными летающими объектами.
  • Министерство войны США опубликовало вторую партию документов о контактах с НЛО.
  • Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Более одного миллиарда человек посетили сайт с опубликованными Пентагоном файлами о контактах США с неопознанными летающими объектами с момента их публикации, заявили в военном ведомстве.
В пятницу министерство войны США опубликовало вторую партию документов о контактах с НЛО.
"С момента запуска сайта WAR.GOV/UFO 8 мая 2026 года по всему миру было зарегистрировано более одного миллиарда просмотров, что свидетельствует о беспрецедентном уровне интереса как к этой теме, так и к усилиям администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по обеспечению прозрачности", - говорится в заявлении Пентагона.
В министерстве также пообещали продолжать работу над публикацией файлов, дата обнародования третьей партии которых будет раскрыта в ближайшем будущем.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
