СМИ: НАТО провела учения по удару по России в лондонском метро

17:13 22.05.2026 (обновлено: 18:25 22.05.2026)
Independent: НАТО провела учения по удару по России в лондонском метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО провела учения в лондонском метро, которые имитировали операции по нанесению "глубокого удара" по России.
  • Во время учений испытывалась способность применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских коммуникаций и уничтожения беспилотников.
ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости. НАТО провела учения в лондонском метро по удару по России, сообщает издание Independent.
"Силы НАТО заняли станцию лондонского метро, чтобы использовать ее в качестве своего подземного штаба для имитации операций по нанесению "глубокого удара" по России в случае нападения на силы союзников", - говорится в материале.
Как уточняет газета, для этих целей используется вышедшая из эксплуатации платформа станции Чаринг-Кросс. Военные испытывают способность НАТО применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских коммуникаций и уничтожения беспилотников. Как сообщает издание, оборудование для учений посреди ночи доставлялось на специальных транспортных вагонах лондонского метрополитена с низким полом.
Инженерные подразделения развернули на станции командный центр штаба быстрого реагирования НАТО, который в чрезвычайной ситуации мог бы руководить развертыванием 100 тысяч военнослужащих, пишет Independent.
