СМИ: НАТО провела учения по удару по России в лондонском метро

ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости. НАТО провела учения в лондонском метро по удару по России, сообщает издание Independent.
Как уточняет газета, для этих целей используется вышедшая из эксплуатации платформа станции Чаринг-Кросс. Военные испытывают способность НАТО применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских коммуникаций и уничтожения беспилотников. Как сообщает издание, оборудование для учений посреди ночи доставлялось на специальных транспортных вагонах лондонского метрополитена с низким полом.
Инженерные подразделения развернули на станции командный центр штаба быстрого реагирования НАТО, который в чрезвычайной ситуации мог бы руководить развертыванием 100 тысяч военнослужащих, пишет Independent.