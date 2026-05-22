В Кабардино-Балкарии BMW врезалась в магазин и легковушку

НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в здание магазина, а затем в автомобиль Priora в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, в результате три человека доставлены в больницу, сообщило региональное управление МВД.