21:27 22.05.2026 (обновлено: 21:31 22.05.2026)
В Кабардино-Балкарии BMW врезалась в магазин и легковушку

Автомобиль полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чегемском районе Кабардино-Балкарии водитель BMW не справился с управлением и врезался в здание магазина.
  • После столкновения с магазином автомобиль BMW столкнулся с автомобилем Lada Priora.
  • В результате аварии три человека доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в здание магазина, а затем в автомобиль Priora в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, в результате три человека доставлены в больницу, сообщило региональное управление МВД.
"По предварительным данным, около 17 часов водитель автомашины BMW, 30-летний житель Баксанского района, двигаясь по улице Кярова в городе Чегеме, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на здание магазина, а после столкнулся с автомобилем Lada Priora", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель иномарки и его 33-летний пассажир, а также 40-летний водитель Priora доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
ПроисшествияЧегемский районБаксанский районЧегем
 
 
