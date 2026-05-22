В Подмосковье водитель мопеда погиб, обгоняя грузовик по обочине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузовика Volvo.
- Водитель мопеда погиб при попытке обгона по обочине.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Водитель мопеда при попытке обгона по обочине зацепил грузовик Volvo в Подмосковье и погиб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня около 11:40 на 200-м километре автодороги А-108 МБК произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1998 года рождения, управляя мопедом, при попытке обгона по обочине допустил касательное столкновение с грузовиком марки "Вольво", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель скутера погиб на месте.