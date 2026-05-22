Мурашко отметил рост числа пациентов санаториев

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Положительная динамика роста числа пациентов санаторно-курортных организаций отмечается в России, в 2025 году их посетили более 7 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в пятницу направил обращение участникам XII Международного конгресса "Санаторно-курортное лечение".
"Люди все чаще рассматривают санаторно-курортное лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия, что подтверждается положительной динамикой роста числа пациентов санаторно-курортных организаций. В 2025 году свой выбор в пользу санаториев сделали более 7 миллионов человек", - сказал Мурашко.
Он добавил, что с начала 2025 года курортный фонд России пополнился новыми природными лечебными ресурсами, расположенными на территории Ставропольского края, Ленинградской, Пензенской, Калининградской, Сахалинской областей, Республик Хакасия и Крым, а также других регионов.
"Впервые установлен статус федерального либо регионального значения для 198 лечебно-оздоровительных местностей, курортов и курортного региона", - заключил министр.