- Диджей Paul van Dyk выступит в Москве и Сочи впервые за восемь лет.
- Концерты пройдут на площадке VK Stadium в Москве и в «Роза Холле» в Сочи 7 января.
- Paul van Dyk — один из архитекторов современной клубной культуры, дважды признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag в 2005 и 2006 годах.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Известный диджей, музыкант и продюсер Paul van Dyk сообщил РИА Новости, что в январе следующего года выступит в Москве и Сочи впервые за восемь лет.
Организатором выступит концертное агентство Say Agency.
"Я люблю Россию, давно тут не был и всегда с теплотой вспоминаю свои выступления у вас. Я рад, что наконец выпала возможность вернуться к вам и устроить подарок зрителям из России на Новый год. Мне интересно посмотреть как изменилась Москва за эти годы - я с радостью погуляю. Москва, Сочи, устроим два незабываемых концерта", - сказал артист.
Маттиас Пауль, известный как Paul van Dyk - один из архитекторов современной клубной культуры. Дважды признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag в 2005 и 2006 годах, а также первым в истории получил номинацию Grammy в танцевальной категории. Его хиты For an Angel и Nothing But You стали саундтреками целого поколения. Сегодня треки Paul van Dyk переживают вторую волну популярности в соцсетях. Так, в 2024 году артист вновь входит в топ-40 мировых рейтингов спустя 30 лет на сцене.