В Москве за десять лет обновили 115 домов с барельефами

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за десять лет обновил 115 домов с барельефами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 115 домов, фасады которых украшены барельефами. Эти объемные изображения - от изящных растительных орнаментов до сложных сюжетных композиций - делают облик каждого здания неповторимым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы были проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. В числе обновленных зданий - три старинных дома на улицах Куусинена, Новослободской и Тверской-Ямской.
4 ноября 2025, 15:12