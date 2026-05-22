В Москве за десять лет обновили 115 домов с барельефами

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 115 домов, фасады которых украшены барельефами. Эти объемные изображения - от изящных растительных орнаментов до сложных сюжетных композиций - делают облик каждого здания неповторимым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы были проведены в рамках региональной программы капитального ремонта. В числе обновленных зданий - три старинных дома на улицах Куусинена, Новослободской и Тверской-Ямской.