Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда наступит пик холода в Москве - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 22.05.2026
Синоптик рассказал, когда наступит пик холода в Москве

РИА Новости: пик холода в Москве наступит в четверг ночью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик холода в Москве наступит в четверг ночью на следующей неделе, температура опустится до плюс пяти градусов.
  • В выходные температура снизится до комфортных плюс 19–24 градусов днем и плюс 10–15 градусов ночью.
  • На следующей неделе ожидается похолодание с ночными температурами до плюс 6–11 градусов и дневными — до плюс 11–16 градусов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пик холода в Москве наступит в четверг ночью на следующей неделе, температура опустится до плюс пяти градусов после знойной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в четверг на Балчуге в Москве воздух прогрелся до плюс 32,6 градусов, жаркая погода установилась в столице с понедельника.
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На севере Подмосковья может сформироваться смерч
07:14
"В выходные (в Москве - ред.) зной спадет до комфортных плюс 19 - плюс 24 градусов, в ночное время - плюс 10 - плюс 15, будет преобладать относительно солнечная и сухая погода, дождь возможен преимущественно ночью и утром в субботу и вечером в воскресенье", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что на следующей неделе, в сопровождении проливных дождей и плотного северного ветра, в тылу "ныряющих" циклонов ощутимо посвежеет.
"Ночами - до плюс 6 - плюс 11 градусов, днем - до плюс 11 - плюс 16. В четверг ожидается пик холода - в сумерках около плюс 5 градусов, днем всего плюс 8 - плюс 13", - подчеркнул Тишковец.
По его словам, тяжесть летнего зноя бесследно исчезнет, запахнет осенней прохладой.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце мая
Вчера, 17:17
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала