Синоптик рассказал, когда наступит пик холода в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Пик холода в Москве наступит в четверг ночью на следующей неделе, температура опустится до плюс пяти градусов.

В выходные температура снизится до комфортных плюс 19–24 градусов днем и плюс 10–15 градусов ночью.

На следующей неделе ожидается похолодание с ночными температурами до плюс 6–11 градусов и дневными — до плюс 11–16 градусов.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пик холода в Москве наступит в четверг ночью на следующей неделе, температура опустится до плюс пяти градусов после знойной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в четверг на Балчуге в Москве воздух прогрелся до плюс 32,6 градусов, жаркая погода установилась в столице с понедельника.

"В выходные (в Москве - ред.) зной спадет до комфортных плюс 19 - плюс 24 градусов, в ночное время - плюс 10 - плюс 15, будет преобладать относительно солнечная и сухая погода, дождь возможен преимущественно ночью и утром в субботу и вечером в воскресенье", - рассказал Тишковец

Синоптик уточнил, что на следующей неделе, в сопровождении проливных дождей и плотного северного ветра, в тылу "ныряющих" циклонов ощутимо посвежеет.

"Ночами - до плюс 6 - плюс 11 градусов, днем - до плюс 11 - плюс 16. В четверг ожидается пик холода - в сумерках около плюс 5 градусов, днем всего плюс 8 - плюс 13", - подчеркнул Тишковец.