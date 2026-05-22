Мошенники предлагают фейковые путевки в детские лагеря, рассказала адвокат

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мошенники создают сайты-двойники детских лагерей, чтобы выманивать деньги у родителей в сезон спроса на детский отдых, рассказала управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал групп" Вероника Полякова.

"Суть схемы проста: создается сайт-двойник известного детского лагеря (например, " Артек ", "Смена") или турфирмы, страница дополняется положительными отзывами от ботов, где по заниженной цене предлагаются путевки на самые ходовые даты и якобы последние вакантные места", - сказала Полякова "Газете.ru"

По словам правозащитницы, при создании таких сайтов в адресной строке используются лишние буквы и символы, а также в ИНН и ОГРН лагеря могут быть допущены ошибки. Чтобы не попасться на обман, Полякова посоветовала проверить детский лагерь по единому реестру на сайте детскийотдых.рф или ресурсу "Безопасное лето".

Адвокат отметила, что просьба перевести оплату до заключения договора должна насторожить родителей, поскольку всегда должна быть возможность сначала ознакомиться с договором и программой лагеря. Если мошенничество все-таки произошло, то Полякова призвала обратиться с заявлением в полицию.