Мошенники предлагают фейковые путевки в детские лагеря, рассказала адвокат - РИА Новости, 22.05.2026
16:09 22.05.2026
Мошенники предлагают фейковые путевки в детские лагеря, рассказала адвокат

Адвокат Полякова: мошенники создают сайты-двойники детских лагерей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают сайты-двойники детских лагерей, чтобы выманивать деньги у родителей, рассказала управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал групп" Вероника Полякова.
  • При создании таких сайтов в адресной строке используются лишние буквы и символы, а в ИНН и ОГРН лагеря могут быть допущены ошибки.
  • Чтобы не попасться на обман, рекомендуется проверить детский лагерь по единому реестру на сайте детскийотдых.рф или на ресурсе "Безопасное лето".
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мошенники создают сайты-двойники детских лагерей, чтобы выманивать деньги у родителей в сезон спроса на детский отдых, рассказала управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал групп" Вероника Полякова.
"Суть схемы проста: создается сайт-двойник известного детского лагеря (например, "Артек", "Смена") или турфирмы, страница дополняется положительными отзывами от ботов, где по заниженной цене предлагаются путевки на самые ходовые даты и якобы последние вакантные места", - сказала Полякова "Газете.ru".
По словам правозащитницы, при создании таких сайтов в адресной строке используются лишние буквы и символы, а также в ИНН и ОГРН лагеря могут быть допущены ошибки. Чтобы не попасться на обман, Полякова посоветовала проверить детский лагерь по единому реестру на сайте детскийотдых.рф или ресурсу "Безопасное лето".
Адвокат отметила, что просьба перевести оплату до заключения договора должна насторожить родителей, поскольку всегда должна быть возможность сначала ознакомиться с договором и программой лагеря. Если мошенничество все-таки произошло, то Полякова призвала обратиться с заявлением в полицию.
"Желательно иметь при себе ссылку/скриншот сайта/страницы, где приобреталась путевка, переписку, если она велась с мошенниками, чеки об оплате, "договор" с детским лагерем", - добавила эксперт.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
