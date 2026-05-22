Россия ставит повышение качества медицины в приоритет, заявил Мишустин

АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Россия уделяет приоритетное внимание повышению качества медицины и готова делиться опытом с партнерами по СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Главное для нас – обеспечение благополучия граждан наших стран. Этот год в Содружестве по решению лидеров объявлен Годом охраны здоровья. В России уделяется приоритетное внимание вопросам повышения доступности и качества медицинской помощи для граждан, внедрению передовых технологий и методик во врачебную практику. Готовы делиться опытом с ближайшими соседями и друзьями", - сказал Мишустин на заседании Совета в узком составе.
Он добавил, что и Туркмения, как председатель в органах СНГ, ведет содержательную работу на этом направлении, выстраивая предметное взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения.
"Развитие партнерства как внутри СНГ, так и с международными структурами – необходимое условие для укрепления здоровья людей", - подчеркнул российский премьер.