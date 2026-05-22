Россия ставит повышение качества медицины в приоритет, заявил Мишустин
14:08 22.05.2026 (обновлено: 14:30 22.05.2026)
Россия ставит повышение качества медицины в приоритет, заявил Мишустин

© РИА Новости / Александр Миридонов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия уделяет приоритетное внимание повышению качества медицины, заявил Михаил Мишустин.
  • Премьер-министр подчеркнул, что Россия готова делиться опытом в области медицины с партнерами по СНГ.
  • Мишустин оценил важность развития партнерства как внутри СНГ, так и с международными структурами для укрепления здоровья людей.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Россия уделяет приоритетное внимание повышению качества медицины и готова делиться опытом с партнерами по СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина в пятницу принимает участие в работе Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.
"Главное для нас – обеспечение благополучия граждан наших стран. Этот год в Содружестве по решению лидеров объявлен Годом охраны здоровья. В России уделяется приоритетное внимание вопросам повышения доступности и качества медицинской помощи для граждан, внедрению передовых технологий и методик во врачебную практику. Готовы делиться опытом с ближайшими соседями и друзьями", - сказал Мишустин на заседании Совета в узком составе.
Он добавил, что и Туркмения, как председатель в органах СНГ, ведет содержательную работу на этом направлении, выстраивая предметное взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения.
"Развитие партнерства как внутри СНГ, так и с международными структурами – необходимое условие для укрепления здоровья людей", - подчеркнул российский премьер.
Здоровье - ОбществоРоссияСНГОбществоАшхабадТуркменияМихаил МишустинСодружество
 
 
