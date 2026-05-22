СНГ укрепляет позиции на международной арене, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.05.2026
14:08 22.05.2026 (обновлено: 14:41 22.05.2026)
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в узком составе в Ашхабаде. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил, что СНГ укрепляет свои позиции на международной арене.
  • Он отметил, что формат "СНГ плюс" поможет запускать новые практические инициативы и эффективнее координировать различные сферы сотрудничества.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. СНГ укрепляет свои позиции на международной арене, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина в пятницу принимает участие в работе Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.
"Содружество Независимых Государств укрепляет свои позиции на международной арене. Осенью прошлого года статус наблюдателя был предоставлен Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин на заседании Совета в узком составе.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что использование потенциала взаимодействия двух организаций будет полезным для обеспечения безопасного и устойчивого развития стран и всего Евразийского региона, напомнил Мишустин.
"Формат "СНГ плюс" поможет запускать новые практические инициативы. Позволит эффективнее координировать логистические маршруты, цифровизацию транспортной сферы, промышленную кооперацию. И нужно в полной мере использовать такие возможности", - добавил российский премьер.
