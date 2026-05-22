СНГ укрепляет позиции на международной арене, заявил Мишустин

АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. СНГ укрепляет свои позиции на международной арене, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Содружество Независимых Государств укрепляет свои позиции на международной арене. Осенью прошлого года статус наблюдателя был предоставлен Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин на заседании Совета в узком составе.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что использование потенциала взаимодействия двух организаций будет полезным для обеспечения безопасного и устойчивого развития стран и всего Евразийского региона, напомнил Мишустин.
"Формат "СНГ плюс" поможет запускать новые практические инициативы. Позволит эффективнее координировать логистические маршруты, цифровизацию транспортной сферы, промышленную кооперацию. И нужно в полной мере использовать такие возможности", - добавил российский премьер.