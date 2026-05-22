Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что руководство в Киеве поставило задачу атаковать колледж в Старобельске ЛНР.
- В результате удара БПЛА по территории Старобельского колледжа произошло обрушение здания общежития.
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, погибли 4 человека, 35 детей получили ранения разной тяжести.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Политическое руководство киевского режима не только было проинформировано об атаке по корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ЛНР, но и поставило такую задачу, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, погибли 4 человека, 35 детей получили ранения разной тяжести.