Мирошник: руководство в Киеве поставило задачу атаковать колледж в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2026
11:47 22.05.2026

Мирошник: руководство в Киеве поставило задачу атаковать колледж в ЛНР

© Фото : Леонид Пасечник/MAX Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что руководство в Киеве поставило задачу атаковать колледж в Старобельске ЛНР.
  • В результате удара БПЛА по территории Старобельского колледжа произошло обрушение здания общежития.
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, погибли 4 человека, 35 детей получили ранения разной тяжести.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Политическое руководство киевского режима не только было проинформировано об атаке по корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ЛНР, но и поставило такую задачу, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, погибли 4 человека, 35 детей получили ранения разной тяжести.
"Уверен, что политическое руководство (Украины - ред.) было не только проинформировано, но и поставило задачу о проведении такого террористического акта", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
