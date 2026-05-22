11:01 22.05.2026 (обновлено: 11:17 22.05.2026)
Минздрав ЛНР сообщил о 40 пострадавших при атаке ВСУ, из них 14 подростки

© РИА Новости / МЧС РФ | Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на Старобельск в ЛНР пострадало 40 человек.
  • Среди пострадавших 14 человек младше 18 лет.
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Сорок человек обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Старобельск в ЛНР, 14 из них до 18 лет, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Наталья Пащенко.
Ранее Пасечник сообщил, что тридцать пять человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
"В результате данного чудовищного террористического акта за медицинской помощью обратились 40 пострадавших на сегодняшний момент. Четырнадцать из них – это дети, 14 человек – моложе 18 лет", - сообщила Пащенко.
Удар ВСУ по ЛНР должен считаться военным преступлением, заявила Лантратова
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскМинздрав ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
