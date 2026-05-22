Минздрав ЛНР сообщил о 40 пострадавших при атаке ВСУ, из них 14 подростки

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Сорок человек обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Старобельск в ЛНР, 14 из них до 18 лет, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Наталья Пащенко.
"В результате данного чудовищного террористического акта за медицинской помощью обратились 40 пострадавших на сегодняшний момент. Четырнадцать из них – это дети, 14 человек – моложе 18 лет", - сообщила Пащенко.