В ЛНР госпитализировали восемь пострадавших от атаки ВСУ на общежитие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь человек госпитализировали после атаки БПЛА ВСУ по зданию общежития Старобельского колледжа в ЛНР, сообщили в Минздраве.
- Там добавили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Восемь пострадавших при атаке БПЛА ВСУ по зданию общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«
"В больницы ЛНР, по оперативным данным, госпитализированы восемь пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.