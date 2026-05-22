Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову*, Дмитриевского* и Орлову* - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 22.05.2026 (обновлено: 17:52 22.05.2026)
Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову*, Дмитриевского* и Орлову*

Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову, Дмитриевского и Орлову

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Вилюю Чойнову*, Станислава Дмитриевского* и Ольгу Орлову*.
  • В реестр иностранных агентов также внесен проект "После"*.
  • Они распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций, а также выступали против СВО.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Вилюю Чойнову*, Станислава Дмитриевского* и Ольгу Орлову*, а также проект "После"*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать второго мая 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Дмитриевский* ... Чойнова*", - говорится в перечне.
Владимир Милов* - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Иноагента Владимира Милова* внесли в перечень террористов и экстремистов
21 мая, 16:22
Также в реестр внесены проект "После"* и Орлова*.
Отмечается, что Дмитриевский* и Чойнова* распространяли материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о российских властях. Кроме того, они выступали против СВО. При этом Дмитриевский* взаимодействует с нежелательной организацией, а Чойнова* принимала участие в мероприятиях, подготовленных нежелательной в РФ организацией. Они проживают за рубежом.
По данным ведомства, Орлова* и проект "После"* также распространяли фейки о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, выступали против СВО, распространяли материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, Орлова* активно взаимодействует с организацией-иноагентом и проживает за пределами России. Проект "После"* осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений**.
*Признан иноагентом на территории РФ
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Минюст включил режиссера Теплякова* в реестр иноагентов
24 апреля, 17:17
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала