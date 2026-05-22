Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову*, Дмитриевского* и Орлову*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Вилюю Чойнову*, Станислава Дмитриевского* и Ольгу Орлову*.
- В реестр иностранных агентов также внесен проект "После"*.
- Они распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций, а также выступали против СВО.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Вилюю Чойнову*, Станислава Дмитриевского* и Ольгу Орлову*, а также проект "После"*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать второго мая 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Дмитриевский* ... Чойнова*", - говорится в перечне.
Также в реестр внесены проект "После"* и Орлова*.
Отмечается, что Дмитриевский* и Чойнова* распространяли материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о российских властях. Кроме того, они выступали против СВО. При этом Дмитриевский* взаимодействует с нежелательной организацией, а Чойнова* принимала участие в мероприятиях, подготовленных нежелательной в РФ организацией. Они проживают за рубежом.
По данным ведомства, Орлова* и проект "После"* также распространяли фейки о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, выступали против СВО, распространяли материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, Орлова* активно взаимодействует с организацией-иноагентом и проживает за пределами России. Проект "После"* осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений**.
*Признан иноагентом на территории РФ
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
