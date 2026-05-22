16:20 22.05.2026 (обновлено: 16:56 22.05.2026)
МИД назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР атакой в духе германских нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака ВСУ на колледж в Старобельске, в общежитии которого находились студенты, напоминает действия немецких нацистов, заявили в МИД.
  • Украина наносит такие удары с помощью специалистов НАТО.
  • Киев перешел к террору, так как терпит поражение на поле боя.
  • Все виновные будут установлены и понесут наказание.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на колледж в Старобельске, в котором находились дети, напоминает действия немецких нацистов, заявили в МИД.
"Совершенный удар не мог быть случайным. Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов", — говорится на сайте ведомства.
Дипломаты подчеркнули, что ВСУ наносят такие удары с помощью специалистов НАТО. Противник перешел к террору, так как терпит поражение на поле боя.
"Киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", — отметили в МИД.
В ведомстве обратили внимание, что удар произошел на фоне лживых стенаний Украины о судьбе детей, затронутых военными действиями. Все виновные будут установлены и понесут наказание.
Москва призвала международные структуры осудить действия ВСУ. Экстренное заседание Совбеза ООН по этой теме, которое запросила Россия, состоится сегодня в 22:00.
Украинские дроны ночью ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа, в котором находились 86 студентов. По последним данным, погибли четверо, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.
Под завалами могут оставаться 18 детей. На месте работают спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСтаробельскВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаООННАТОУкраина
 
 
