Мендель описала реакцию Зеленского на неожиданное предложение Мерца

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала неприемлемым для него предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.



"Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов. Зеленский неоднократно заявлял, что ему не нужно "второсортное" членство в ЕС", — написала она в соцсети X.