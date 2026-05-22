Мендель описала реакцию Зеленского на неожиданное предложение Мерца - РИА Новости, 22.05.2026
10:15 22.05.2026
Мендель описала реакцию Зеленского на неожиданное предложение Мерца

  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала неприемлемым для него предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.
  • Она считает, что это предложение ударит по рейтингам немецкого лидера.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала неприемлемым для него предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.

"Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов. Зеленский неоднократно заявлял, что ему не нужно "второсортное" членство в ЕС", — написала она в соцсети X.
Мендель добавила, что этот политический флирт немецкого лидера еще сильнее ударит по его рейтингам.

Накануне Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.

Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
