"Никаких переговоров". На Западе ответили на новую угрозу Зеленского - РИА Новости, 22.05.2026
08:58 22.05.2026 (обновлено: 10:49 22.05.2026)
"Никаких переговоров". На Западе ответили на новую угрозу Зеленского

Мема: угроза Зеленского в адрес Белоруссии направлена на срыв переговоров

© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что угроза Владимира Зеленского в адрес Белоруссии направлена на срыв мирных переговоров.
  • Кроме того, он добавил, что НАТО планирует наращивать вооружение для длительной войны на Украине, а Германия хочет играть более ведущую роль в свете выхода США из Североатлантического союза и идеи создания Европейской армии.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского в адрес Белоруссии направлена на срыв мирных переговоров, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Зеленский пригрозил Белоруссии сохранять бдительность. В таких условиях не может быть никаких мирных переговоров. НАТО планирует наращивать вооружение для длительной войны на Украине", — говорится в публикации.
Политик добавил, что Германия хочет играть более ведущую роль, поскольку США постепенно выходят из Североатлантического союза, продвигается идея создания Европейской армии, и Берлин дал понять, что намерен возглавить ее.

Накануне Зеленский заявил, что руководство Белоруссии должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если произойдут агрессивные действия против Украины. Такое заявление последовало после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении Белоруссии нет агрессии.
