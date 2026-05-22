Рейтинг@Mail.ru
Медведев: кандидаты от ЕР должны подтвердить серьезность намерений - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:25 22.05.2026 (обновлено: 19:28 22.05.2026)
Медведев: кандидаты от ЕР должны подтвердить серьезность намерений

Медведев: "Единая Россия" не позволит кандидатам скрывать политический статус

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что кандидаты на выборах от "Единой России" должны подтвердить серьезность своих намерений.
  • По его словам, они должны показать, что разделяют ценности, идеологию и ответственность партии перед людьми.
  • Медведев подчеркнул, что попытки спрятать политический статус будут жестко пресекаться.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Кандидаты на выборах от "Единой России" должны подтвердить серьезность своих намерений, заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в преддверии предварительного голосования.
«

"Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом "Единой России", то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми", — сказал Медведев, его слова приводятся в канале партии на платформе "Макс".

При этом он добавил, что любые попытки скрыть политический статус будут пресекаться.
Ранее в ЦИК России сообщали, что выборы депутатов Госдумы IX созыва, предварительно, пройдут 20 сентября 2026 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что указ президента о назначении федеральных выборов ожидается в июне.
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Прямые выборы в единый день голосования пройдут в восьми регионах
14 мая, 11:56
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала