Медведев: кандидаты от ЕР должны подтвердить серьезность намерений

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Кандидаты на выборах от "Единой России" должны подтвердить серьезность своих намерений, заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в преддверии предварительного голосования.
"Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом "Единой России", то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми", — сказал Медведев, его слова приводятся в канале партии на платформе "Макс".
При этом он добавил, что любые попытки скрыть политический статус будут пресекаться.
Ранее в ЦИК России сообщали, что выборы депутатов Госдумы IX созыва, предварительно, пройдут 20 сентября 2026 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что указ президента о назначении федеральных выборов ожидается в июне.