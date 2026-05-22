Исследование показало лучшее время для публикации постов в "Максе"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пользователи платформы "Макс" чаще всего просматривают посты вечером воскресенья и в ночь на понедельник, следует из данных исследования сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Самым эффективным временем для публикации оказался 21.00 воскресенья и полночь с воскресенья на понедельник - именно такие посты набирают максимальное количество просмотров. За 100% в исследовании приняли просмотры публикаций, вышедших в эти часы", - говорится в сообщении.

Аналитики выяснили, что менее благоприятное время для публикации - будние дни с 09.00 до 17.00, а также промежуток с 3 до 6 утра. Посты, опубликованные в это время, получают 42-54% просмотров от возможного максимума. Посты, опубликованные в 6 утра в пятницу собирают 40% потенциальных просмотров.

"Принято считать, что соцсети читают на работе. Но статистика показывает обратное: именно в рабочее время посты в "Maкc" получают меньше просмотров. Люди действительно заходят в соцсети днем, но одновременно с этим резко возрастает количество контента, который борется за внимание пользователя", - отмечают аналитики LiveDune.