В окружении Маклакова опровергли сообщения о его госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ В окружении заслуженного артиста России Алексея Маклакова опровергли сообщения о его госпитализации.

Telegram-канал Mash сообщал, что актер попал в больницу с острым панкреатитом.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Алексей Маклаков не был госпитализирован в больницу и чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в его окружении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Маклакова якобы экстренно госпитализировали с острым панкреатитом. По данным канала, актер якобы провел неделю в стационаре и проходил лечение.

"С Алексеем все хорошо, он сейчас на примерке. Я не знаю, откуда берут эту информацию. Каждый месяц выдумывают то сердечный приступ, то еще что-то. Не дают ему покоя. Ни в какой больнице он не был", - сказала собеседница агентства.