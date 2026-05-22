Рейтинг@Mail.ru
В окружении Маклакова опровергли сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 22.05.2026
В окружении Маклакова опровергли сообщения о его госпитализации

В окружении Маклакова опровергли сообщения о его госпитализации с панкреатитом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Маклаков
Актер Алексей Маклаков - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Алексей Маклаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В окружении заслуженного артиста России Алексея Маклакова опровергли сообщения о его госпитализации.
  • Telegram-канал Mash сообщал, что актер попал в больницу с острым панкреатитом.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Алексей Маклаков не был госпитализирован в больницу и чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в его окружении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Маклакова якобы экстренно госпитализировали с острым панкреатитом. По данным канала, актер якобы провел неделю в стационаре и проходил лечение.
"С Алексеем все хорошо, он сейчас на примерке. Я не знаю, откуда берут эту информацию. Каждый месяц выдумывают то сердечный приступ, то еще что-то. Не дают ему покоя. Ни в какой больнице он не был", - сказала собеседница агентства.
В феврале Mash также сообщал о якобы проблемах со здоровьем у артиста. По данным Telegram-канала, ему установили ограничения на съемки из-за риска развития тромбоза. Маклаков опроверг эту информацию в беседе с РИА Новости, отметив, что чувствует себя хорошо.
Юморист Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Как сейчас живет актер "Кривого зеркала" Александр Морозов
17 мая, 09:24
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала