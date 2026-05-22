В окружении Маклакова опровергли сообщения о его госпитализации

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Алексей Маклаков не был госпитализирован в больницу и чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в его окружении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Маклакова якобы экстренно госпитализировали с острым панкреатитом. По данным канала, актер якобы провел неделю в стационаре и проходил лечение.
"С Алексеем все хорошо, он сейчас на примерке. Я не знаю, откуда берут эту информацию. Каждый месяц выдумывают то сердечный приступ, то еще что-то. Не дают ему покоя. Ни в какой больнице он не был", - сказала собеседница агентства.
В феврале Mash также сообщал о якобы проблемах со здоровьем у артиста. По данным Telegram-канала, ему установили ограничения на съемки из-за риска развития тромбоза. Маклаков опроверг эту информацию в беседе с РИА Новости, отметив, что чувствует себя хорошо.