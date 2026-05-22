В ДНР женщина погибла при пожаре, вспыхнувшем после атаки ВСУ
10:19 22.05.2026 (обновлено: 10:32 22.05.2026)
В ДНР женщина погибла при пожаре, вспыхнувшем после атаки ВСУ

© Фото : МЧС ДНР/MAXПожар на территории кондитерской компании в Макеевке в ДНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки ВСУ в Макеевке в ДНР произошел крупный пожар на территории кондитерской компании.
  • Погибла женщина.
  • Огонь охватил цех, соседний склад и автомобильные покрышки на открытой территории.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина погибла в Макеевке в ДНР при крупном пожаре на территории кондитерской компании, возникшем после атаки ВСУ, сообщили в МЧС республики.
Макеевке ликвидирован крупный пожар в результате атаки БПЛА. Ночью 20 мая беспилотники атаковали территорию кондитерской компании в Червоногвардейском районе Макеевки. Огнем были охвачены цех по всей площади - 5000 квадратных метров, соседний склад - 2000 квадратных метров и автомобильные покрышки на открытой территории - 500 квадратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что имелась угроза распространения пламени на близлежащее здание.
"Из горящих помещений огнеборцы эвакуировали пять человек, из-под завалов деблокировали двоих. К сожалению, была обнаружена погибшая женщина, ее анкетные данные устанавливаются", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак, высокой пожарной нагрузкой и дефицитом воды. Ликвидировали пожар 102 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияМакеевкаРоссияМЧС России
 
 
