В ДНР женщина погибла при пожаре, вспыхнувшем после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина погибла в Макеевке в ДНР при крупном пожаре на территории кондитерской компании, возникшем после атаки ВСУ, сообщили в МЧС республики.
"В Макеевке ликвидирован крупный пожар в результате атаки БПЛА. Ночью 20 мая беспилотники атаковали территорию кондитерской компании в Червоногвардейском районе Макеевки. Огнем были охвачены цех по всей площади - 5000 квадратных метров, соседний склад - 2000 квадратных метров и автомобильные покрышки на открытой территории - 500 квадратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что имелась угроза распространения пламени на близлежащее здание.
"Из горящих помещений огнеборцы эвакуировали пять человек, из-под завалов деблокировали двоих. К сожалению, была обнаружена погибшая женщина, ее анкетные данные устанавливаются", - добавляется в сообщении.
