В ДНР женщина погибла при пожаре, вспыхнувшем после атаки ВСУ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина погибла в Макеевке в ДНР при крупном пожаре на территории кондитерской компании, возникшем после атаки ВСУ, сообщили в МЧС республики.

"Из горящих помещений огнеборцы эвакуировали пять человек, из-под завалов деблокировали двоих. К сожалению, была обнаружена погибшая женщина, ее анкетные данные устанавливаются", - добавляется в сообщении.