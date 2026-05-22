Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия не планирует отправлять солдат на Украину, заявил премьер-министр Петер Мадьяр.
- По его словам, сначала нужно дождаться окончания конфликта и подписания соглашений, а затем все члены Евросоюза будут изучать возможности.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Венгрия не будет отправлять солдат на Украину, заявил премьер Петер Мадьяр в интервью Zeit im Bild.
"Нет, мы не планируем отправлять венгерских солдат на Украину", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможной миротворческой миссии.
"Нет, мы не планируем отправлять венгерских солдат на Украину", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможной миротворческой миссии.
Премьер добавил, что сначала нужно дождаться окончания конфликта и подписания соглашений, а затем все члены Евросоюза будут изучать возможности.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.