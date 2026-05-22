Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню Зеленского - РИА Новости, 22.05.2026
05:00 22.05.2026
Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не реагирует на «болтовню» из Киева, в том числе от Владимира Зеленского.
  • Лукашенко выразил сочувствие Зеленскому и отметил, что тот не делает выводов и не анализирует обстановку.
  • Президент Белоруссии напомнил, что Минск будет втянут в конфликт только в случае агрессии против территории Белоруссии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не реагирует на "болтовню" из Киева, в том числе от Владимира Зеленского, о том, что Москва может втянуть Минск в конфликт на Украине.
"Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет, и анализировать обстановку", - сказал Лукашенко на видео, которое опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Президент также напомнил, что Минск будет втянут в конфликт только в одном случае: если территория Белоруссии подвергнется агрессии. По словам Лукашенко, тогда страна будет не просто "втянута", а совместно с Россией будет защищать свое Отечество "от Бреста до Владивостока".
