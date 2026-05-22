В ЛНР 18 детей могут оставаться под завалами общежития после удара ВСУ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Под завалами общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ могут оставаться 18 детей, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Украинские дроны ударили по зданию, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению строения.

"Предварительно — под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось", — написала Львова-Белова на платформе " Макс ".

Омбудсмен добавила, что на месте работают спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов.

По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что удар был целенаправленным: возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.