В ЛНР 18 детей могут оставаться под завалами общежития после удара ВСУ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Под завалами общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ могут оставаться 18 детей, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Украинские дроны ударили по зданию, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению строения.
"Предварительно — под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось", — написала Львова-Белова на платформе "Макс".
Омбудсмен добавила, что на месте работают спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов.
По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что удар был целенаправленным: возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.
Дипломат добавил, что Россия предоставит информацию об этом преступлении международным организациям, наказание за него будет неотвратимым. Возбуждено дело о теракте.
22 июня 2022, 17:18