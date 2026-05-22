10:46 22.05.2026 (обновлено: 10:56 22.05.2026)
Минпросвещения направило в ЛНР сотрудников для психологической помощи

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения направило в Старобельск ЛНР сотрудников для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим.
  • Обрушение здания общежития произошло в результате комбинированного массированного удара БПЛА.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ направило в Старобельск ЛНР сотрудников для психологической помощи пострадавшим в общежитии, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.​
«
"Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственного Минпросвещения России", - говорится в сообщении.
