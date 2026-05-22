Минпросвещения направило в ЛНР сотрудников для психологической помощи

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ направило в Старобельск ЛНР сотрудников для психологической помощи пострадавшим в общежитии, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственного Минпросвещения России", - говорится в сообщении.