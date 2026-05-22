В ЛНР приостановили эксгумацию тел мирных жителей из-за ударов БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксгумация тел мирных жителей из стихийных захоронений в прифронтовых районах ЛНР временно остановлена.
- Работы приостановлены из-за активизации ударов БПЛА ВСУ по гражданским объектам.
- Межведомственная рабочая группа продолжит идентификацию останков, извлеченных ранее.
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Эксгумация тел мирных жителей из стихийных захоронений в прифронтовых районах ЛНР, погибших в результате украинской агрессии, временно остановлена из-за ударов беспилотников ВСУ по гражданским объектам, заявил РИА Новости руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) Даниил Стяжкин.
Ранее РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел, в том числе из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследует Главное следственное управление СК России.
"Был вынуждено поднят вопрос касательно временного приостановления полевых работ межведомственной рабочей группы, что обусловлено беспрецедентной вооруженной агрессией ВСУ в отношении мирных жителей", - сообщил Стяжкин.
Он пояснил, что поскольку работы по извлечению тел проводятся в прифронтовых районах, где ВСУ активизировали удары при помощи БПЛА по гражданским объектам, полевые работы пришлось временно приостановить, чтобы не рисковать жизнями членов команды.

"В целом деятельность группы ни в коем случае не останавливается. Сейчас весь упор будет сделан на идентификацию тех останков, которые мы ранее извлекли в течение 2021 – 2026 годов. То есть, сейчас будет проводиться усиленная работа с судмедэкспертами нашего республиканского бюро и следователями Следственного комитета", - пояснил Стяжкин.
Он уточнил, что полевые выезды приостановлены до стабилизации ситуации.
