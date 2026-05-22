Ливанский психолог объяснила появление голых девушек на улицах Бейрута

БЕЙРУТ, 22 мая — РИА Новости. Появление девушек без одежды на улицах Бейрута может быть не вопросом морали или эпатажа, а проявлением тяжелого психологического кризиса, психотического или маниакального эпизода, либо попыткой через тело выразить боль, которую человек не способен передать словами, заявила РИА Новости ливанский психоаналитик Иви Карам.

В последние дни в ливанских СМИ и социальных сетях широко разошлись видео, на которых девушка без одежды идет по столичной набережной. На кадрах также видно, как один из прохожих бьет ее по лицу. В другом эпизоде, произошедшем в тот же день, темнокожая девушка, также полностью без одежды, была снята очевидцами возле здания правительства в центре Бейрута

"Когда человек не может выразить что-то словами, он выражает это через тело. Обнажение тела — это тоже попытка что-то показать или донести. Вместо того чтобы бить эту женщину, нужно было помочь ей и понять, какая психологическая боль за этим стоит", — сказала Карам.

По словам психоаналитика, обнажение в публичном пространстве может иметь разную природу. В одних случаях оно становится символическим жестом протеста против общественных норм, власти, подавления или попыткой заставить окружающих наконец "увидеть" человека. В других — может быть связано с острым психологическим кризисом, диссоциацией, психотическим или маниакальным эпизодом, когда человек теряет контроль над своими действиями и не осознает происходящее в полной мере.

Карам подчеркнула, что подобное поведение не следует сразу рассматривать через призму "чести", "позора" или нарушения морали. По ее словам, причиной может быть сильное эмоциональное потрясение, длительное психологическое давление, пережитая травма, тяжелый стресс или воздействие психоактивных веществ. Точно определить состояние человека, добавила она, может только специалист после личной оценки.

Ливанский психолог Ахмед Д. в беседе с РИА Новости также отметил, что появление человека без одежды на улице может быть связано с глубокой психологической травмой, в том числе военной эскалацией, экономическим кризисом и постоянным давлением, в котором живет ливанское общество.

Он пояснил, что в таких состояниях человек может терять нормальный контакт с реальностью, не реагировать на окружающих, выглядеть растерянным или, наоборот, чрезмерно возбужденным. По словам психолога, речь может идти не о сознательном желании нарушить общественные нормы, а о состоянии, требующем помощи и профессионального вмешательства.