Авиация Израиля атаковала пункт скорой помощи в Ливане, сообщил источник

БЕЙРУТ, 22 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала пункт скорой помощи в поселении Ханавия на юге Ливана, четверо спасателей погибли, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация полностью уничтожила пункт скорой помощи в Ханавии на юге. Погибли четверо сотрудников из числа бригады скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.
По данным минздрава Ливана, с 2 марта по 21 мая в результате израильских атак погибли 116 сотрудников системы здравоохранения, еще 263 получили ранения, при этом среди погибших 111 сотрудников скорой помощи и пять работников медицинского и диагностического персонала. Ведомство также сообщало об атаках на 147 объектов и групп скорой помощи, повреждении 139 машин скорой помощи и поражении 31 пункта скорой помощи; кроме того, 16 больниц получили повреждения, три из них прекратили работу.
