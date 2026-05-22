Запад поощряет и поддерживает нацистскую политику Украины, заявил Лавров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Запад щедро поощряет и поддерживает нацистскую политику Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр отметил, что кульминацией линии на устранение конкурентов и расширение НАТО на восток стало использование киевского режима в качестве "антироссийского военного тарана", что отражает планы той части западных элит, которую президент РФ Владимир Путин 9 мая назвал "глобалистской элитой".
"Именно они, эти глобалисты несут главную ответственность за то, что смыслом существования нынешней украинской власти стало истребление всего, что связано с Россией... Запад эту нацистскую политику щедро оплачивает и поощряет, настаивая на том, чтобы Украина продолжала эту неприемлемую линию", - сказал Лавров в ходе заседания Комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.