Lada прекратила работу в Германии после более чем 50 лет на рынке - РИА Новости, 22.05.2026
21:41 22.05.2026
Lada прекратила работу в Германии после более чем 50 лет на рынке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Автомобиль Lada Iskra в автосалоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий импортер автомобилей Lada — компания Lada Deutschland GmbH — объявила о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ.
  • История российской марки на немецком рынке завершается, так как компании не удалось найти нового инвестора.
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Немецкий импортер автомобилей Lada - компания Lada Deutschland GmbH - объявил о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ, сообщает немецкий портал t-online.
"Lada Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Букстехуде объявлена неплатежеспособной. Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более чем 50 лет", - пишет портал.
Уточняется, что работа предприятия в Букстехуде уже несколько месяцев фактически остановлена. В последнее время там оставалось около десяти сотрудников.
