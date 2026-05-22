Lada прекратила работу в Германии после более чем 50 лет на рынке

БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Немецкий импортер автомобилей Lada - компания Lada Deutschland GmbH - объявил о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ, сообщает немецкий портал t-online.
"Lada Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Букстехуде объявлена неплатежеспособной. Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более чем 50 лет", - пишет портал.
Уточняется, что работа предприятия в Букстехуде уже несколько месяцев фактически остановлена. В последнее время там оставалось около десяти сотрудников.