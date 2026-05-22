На Кубани хотят ввести меры за отсутствие безналичной оплаты в транспорте

КРАСНОДАР, 22 мая – РИА Новости. Законопроект о введении штрафов для перевозчиков за отсутствие безналичной оплаты проезда в транспорте на Кубани прошел первое чтение, сообщается на сайте Законодательного собрания Краснодарского края.

"На 82-й сессии депутаты ЗСК рассмотрели в первом чтении изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях". Краевой закон не только приводится в соответствие с нормами федерального законодательства, но и дополняется новыми статьями, предусматривающими административную ответственность за нарушения в сфере пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Согласно планируемым изменениям, юрлица могут заплатить за отсутствие в транспорте безналичной оплаты проезда штраф в размере 50 тысяч рублей, а частные предприниматели – 30 тысяч рублей. Такой же штраф будет ждать нарушителей и за непредоставление информации, которая позволяет идентифицировать автомобиль, в региональную или муниципальную систему мониторинга транспортных средств.

"Безусловно, любой бизнес, в том числе и в сфере перевозок, основан на получении дохода. Но в то же время необходимо соблюдать оптимальный баланс между извлечением коммерческой выгоды и обеспечением всех необходимых условий для пассажиров", – заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе пленарной сессии.