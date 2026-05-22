Вопрос об эвакуации россиян с Кубы не стоит на повестке дня, заявил посол - РИА Новости, 22.05.2026
00:46 22.05.2026 (обновлено: 00:49 22.05.2026)
  • Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что вопрос об эвакуации российских граждан с острова не стоит на повестке дня.
  • На фоне угроз со стороны США на острове регулярно проводятся гражданские учения по линии Национального штаба гражданской обороны.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вопрос об эвакуации российских граждан с Кубы на повестке дня не стоит, заявил посол РФ на острове Виктор Коронелли.
"Вопрос об эвакуации росграждан с острова на повестке дня не стоит", - сказал он "Известиям".
При этом на фоне угроз США проводятся гражданские учения, отметил дипломат.
"Учения населения по линии Национального штаба гражданской обороны проводятся на острове регулярно. Разумеется, на фоне угроз со стороны США в настоящее время соответствующим занятиям и рекомендациям здесь уделяется повышенное внимание", - подчеркнул он.
