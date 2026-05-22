Вопрос об эвакуации россиян с Кубы не стоит на повестке дня, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что вопрос об эвакуации российских граждан с острова не стоит на повестке дня.

На фоне угроз со стороны США на острове регулярно проводятся гражданские учения по линии Национального штаба гражданской обороны.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вопрос об эвакуации российских граждан с Кубы на повестке дня не стоит, заявил посол РФ на острове Виктор Коронелли.

"Вопрос об эвакуации росграждан с острова на повестке дня не стоит", - сказал он "Известиям".

При этом на фоне угроз США проводятся гражданские учения, отметил дипломат.