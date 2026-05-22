Глава парламента Крыма объяснил испугом слова генсека НАТО о ядерном оружии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Слова генсека НАТО Марка Рютте об использовании ядерного оружия в рамках украинского конфликта продиктованы испугом из-за учений ядерных сил России, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Видимо, в НАТО испугались учений. Они же считают, что им можно делать все, что хочешь, никого не спрашивая, и учить других, как жить", - сказал Константинов.
По его словам, Россия продолжит защищать свою безопасность без оглядки на различные угрозы со стороны представителей НАТО.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвовали Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.