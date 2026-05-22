Рейтинг@Mail.ru
Глава парламента Крыма объяснил испугом слова генсека НАТО о ядерном оружии - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 22.05.2026
Глава парламента Крыма объяснил испугом слова генсека НАТО о ядерном оружии

Константинов: слова Рютте о ядерном оружии на Украине продиктованы испугом

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава парламента Крыма Владимир Константинов объяснил слова генсека НАТО Марка Рютте об использовании ядерного оружия в рамках украинского конфликта испугом из-за учений ядерных сил России.
  • Константинов отметил. что в НАТО "считают, что им можно делать все, что хочешь, никого не спрашивая, и учить других, как жить".
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Слова генсека НАТО Марка Рютте об использовании ядерного оружия в рамках украинского конфликта продиктованы испугом из-за учений ядерных сил России, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет "разрушительной", заявил ранее Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения РФ подобного вооружения.
Александр Лукашенко во время посещения ракетной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь в Осиповичском районе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Лукашенко рассказал о совместной с Россией тренировке ядерных сил
Вчера, 21:32
"Видимо, в НАТО испугались учений. Они же считают, что им можно делать все, что хочешь, никого не спрашивая, и учить других, как жить", - сказал Константинов.
По его словам, Россия продолжит защищать свою безопасность без оглядки на различные угрозы со стороны представителей НАТО.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвовали Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Пуск ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Минобороны показало пуск "Ярса" на ядерных учениях
Вчера, 19:19
 
В миреРоссияМоскваБрюссельМарк РюттеВладимир КонстантиновНАТОРакетные войска стратегического назначенияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала