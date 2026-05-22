Минпросвещения окажет необходимую помощь пострадавшим в общежитии в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ окажет необходимую помощь пострадавшим в общежитии ЛНР, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Скорблю вместе с вами, разделяю вашу боль. Колледжу и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Ситуация находится в зоне постоянного внимания Минпросвещения России", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.