Кравченко провел встречи с педсоставами образовательных учреждений Химок - РИА Новости, 22.05.2026
15:56 22.05.2026
Кравченко провел встречи с педсоставами образовательных учреждений Химок

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Государственной думы Денис Кравченко провел встречи с педагогическими составами школы №8 и лицея №7 в Химках, сообщает пресс-служба администрации района.
На мероприятии участники обсудили реализацию Народной программы партии "Единая Россия" в сфере образования и городского развития за пять лет.
Так, 1 сентября 2025 года после капитального ремонта открылась №8 имени Матвеева. В здание завезли новую мебель и современное оборудование, там заменили все коммуникации, расширили учебные классы, отремонтировали крышу и фасад, а также сохранили исторические элементы: лепнину, муралы и монументальные росписи. Сейчас в школе обучаются более 700 ребят.
Продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея №7 имени Уланова на улице Ватутина – работы выполнены на 50 %. Детский сад рассчитан на 192 места, площадь работ превышает 3,5 тысячи квадратных метров. После корректировки проекта в конце прошлого года в здании добавили две секции и пищеблок. Открыть дошкольное отделение планируют уже к новому учебному году.
"Я еще раз убедился: когда власть и жители действуют вместе, результат всегда заметнее и ближе к реальным потребностям людей", – написал Кравченко в своем телеграм-канале.
На встречах жители также внесли много новых предложений – например, по благоустройству территорий и модернизации инфраструктуры.
"Для меня было особенно ценно услышать мнения и предложения от тех, ради кого и работает наша программа – от людей, которые каждый день сталкиваются с реальными вопросами и задачами, стоящими перед городом", – добавил Кравченко.
 
