Рейтинг@Mail.ru
Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 22.05.2026
Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами

Украинские фанаты певца Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Макс Корж
Певец Макс Корж - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец Макс Корж . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами.
  • После конфликта 51-летнему иностранцу потребовалась медицинская помощь, и его доставили в больницу.
  • В связи с предстоящим концертом Коржа в Бухаресте румынские власти усилили меры безопасности.
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинские фанаты певца Макса Коржа, которые приехали в Бухарест на его концерт, в ночь на пятницу устроили драку с румынскими байкерами, сообщила полиция Румынии.
"Поступило сообщение от жандармов о конфликте между несколькими людьми на улице в 3-м секторе. Две группы людей толкали и избивали друг друга. Благодаря оперативному вмешательству конфликт был урегулирован, эскалация насилия была предотвращена, в ходе расследования установлено, что в инциденте участвовало несколько человек, как иностранные граждане (в возрасте от 17 до 51 года), так и граждане Румынии (в возрасте от 33 до 52 лет) - байкеры", — сообщила полиция Румынии в пятницу.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Румынии на еврейском кладбище обнаружили могилу Адольфа Гитлера
6 мая, 22:55
По данным полиции, иностранные граждане, участвовавшие в драке, — это украинцы, приехавшие в Румынию на концерт Макса Коржа. После конфликта 51-летнему иностранцу потребовалась медицинская помощь, и его доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.
Концерт Коржа в Бухаресте состоится в субботу, ожидается что на него приедут 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и с Украины. Румынские власти усилили меры безопасности вокруг Национальной арены, где пройдет концерт, введя пиротехнические и антитеррористические проверки транспортных средств и людей, чтобы предотвратить пронос каких-либо опасных предметов.
Видео драки на улице Юных Ленинцев в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На юго-востоке Москвы задержали 33 человека за драку на свадьбе
Вчера, 13:41
 
В миреРумынияБухарестБелоруссияМакс Корж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала