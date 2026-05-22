Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами.

КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинские фанаты певца Макса Коржа, которые приехали в Бухарест на его концерт, в ночь на пятницу устроили драку с румынскими байкерами, сообщила полиция Румынии.
"Поступило сообщение от жандармов о конфликте между несколькими людьми на улице в 3-м секторе. Две группы людей толкали и избивали друг друга. Благодаря оперативному вмешательству конфликт был урегулирован, эскалация насилия была предотвращена, в ходе расследования установлено, что в инциденте участвовало несколько человек, как иностранные граждане (в возрасте от 17 до 51 года), так и граждане Румынии (в возрасте от 33 до 52 лет) - байкеры", — сообщила полиция Румынии в пятницу.
По данным полиции, иностранные граждане, участвовавшие в драке, — это украинцы, приехавшие в Румынию на концерт Макса Коржа. После конфликта 51-летнему иностранцу потребовалась медицинская помощь, и его доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.
Концерт Коржа в Бухаресте состоится в субботу, ожидается что на него приедут 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и с Украины. Румынские власти усилили меры безопасности вокруг Национальной арены, где пройдет концерт, введя пиротехнические и антитеррористические проверки транспортных средств и людей, чтобы предотвратить пронос каких-либо опасных предметов.