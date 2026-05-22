В ЛНР четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу - РИА Новости, 22.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 22.05.2026 (обновлено: 11:40 22.05.2026)
В ЛНР четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу

При ударе дронов ВСУ по колледжу в Старобельске погибли четыре человека

  • При ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли четыре человека.
  • Известно о 40 пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии.
  • Под завалами могут быть еще несколько детей.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. При ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли четыре человека, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие с детьми минувшей ночью.
© Фото : Леонид Пасечник/MAX

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

«

"В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, четыре человека погибли", — написала Лантратова на платформе "Макс".

В Минздраве ЛНР рассказали, что пострадали 40 человек, троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще несколько детей. На месте работают спасатели, но они были вынуждены приостановить работы из-за угрозы повторной атаки.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что атака была целенаправленной, возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.
Дипломат добавил, что Россия предоставит информацию об этом преступлении в международные организации, наказание за него будет неотвратимым. Возбуждено дело о теракте.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЯна ЛантратоваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Родион МирошникСтаробельскМинздрав ЛНР
 
 
