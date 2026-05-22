Рейтинг@Mail.ru
Названы главные киберугрозы для российских компаний - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 22.05.2026
Названы главные киберугрозы для российских компаний

РИА Новости: внутренние угрозы стали одним из серьезных рисков для компаний

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские компании все чаще рассматривают внутренние угрозы как один из ключевых факторов риска наряду с внешними кибератаками.
  • 44% компаний считают наиболее критичными внутренними угрозами ошибки сотрудников из-за невнимательности, 42% опасаются утечек данных через сотрудников и подрядчиков.
  • Большинство компаний обнаруживают внутренние угрозы уже после появления негативных последствий, только 24% респондентов сообщили, что обычно выявляют внутренние инциденты до возникновения ущерба.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские компании все чаще рассматривают внутренние угрозы, то есть передачу доступов к сервисам третьим лицам или злоупотребление правами сотрудниками, в качестве одного из самых серьезных рисков, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Эгиды".
"Российские компании все чаще рассматривают внутренние угрозы как один из ключевых факторов риска наряду с внешними кибератаками. 17% респондентов назвали внутренние угрозы главным риском для своей компании, еще 33% — одним из самых серьезных рисков", - говорится в исследовании.
Директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании Ростелеком-Солар Владимир Дрюков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Владимир Дрюков: любая компания по умолчанию должна считать себя взломанной
22 декабря 2025, 09:00
В нем приняло участие 1,2 тысячи IT- и ИБ-специалистов российских компаний из 12 отраслей экономики.
Под внутренними угрозами в исследовании понимаются как умышленные действия сотрудников и подрядчиков, так и ошибки, нарушение регламентов, передача доступов, злоупотребление правами, обход средств защиты и неконтролируемое использование внешних сервисов.
Отмечается, что наиболее критичными внутренними угрозами 44% компаний считают ошибки сотрудников из-за невнимательности, еще 42% опасаются утечек данных через сотрудников и подрядчиков, около 39% - передачи корпоративных доступов посторонним, а 38% - умышленных действий сотрудников, связанных со сливом данных.
При этом проблема связана не только с прямыми нарушениями. Примерно 30% респондентов сообщили, что считают серьезным риском сознательное нарушение сотрудниками внутренних регламентов для удобства.
Киберугроза - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Эксперты рассказали о росте числа киберугроз для России
14 апреля, 00:34
Кроме того, 32% компаний считают угрозой использование сотрудниками несанкционированных облачных сервисов, еще 32% — использование искусственного интеллекта без контроля со стороны компании.
"Исследование показало, что большинство компаний обнаруживают внутренние угрозы уже после появления негативных последствий. Только 24% респондентов сообщили, что обычно выявляют внутренние инциденты до возникновения ущерба. В остальных случаях проблема становится заметной уже в процессе развития инцидента или после нанесения ущерба бизнесу", - рассказали аналитики.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт назвала главные киберугрозы в 2026 году
30 декабря 2025, 01:36
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала