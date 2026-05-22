Российские экспортеры заключили контракты на 1,8 млрд рублей в Харбине

Третий фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине

© Фото : Пресс-служба РЭЦ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские экспортеры заключили контракты на 1,8 миллиарда рублей на фестивале "Сделано в России" в Харбине, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"По итогам фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине российские экспортеры заключили три экспортных контракта на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Соглашения предусматривают поставки биологически активных добавок из морских водорослей, растительных масел, а также гороха и муки", - отмечает РЭЦ.

Одно из предприятий по производству пастилы и яблочных сухариков подписало соглашение о намерениях. Компания пользуется мерами поддержки РЭЦ, включая сертификат "Сделано в России", продвижение через национальные магазины на электронных торговых площадках Китая и сопровождение переговоров.

"Наш фестиваль в Харбине снова показывает высокую эффективность программы "Сделано в России". Российские экспортеры, которые пользуются мерами поддержки РЭЦ, продолжают развиваться на внешних рынках, включая китайский", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Лидерами офлайн-продаж за дни работы фестиваля стали калининградский янтарь, амурский мед и якутские изделия из цветных металлов. Суммарная выручка по этим товарам превысила 2 миллиона рублей. Общая сумма офлайн-продаж на фестивале в Харбине составила 4,5 миллиона рублей.

В структуре офлайн-продаж в рамках фестиваля "Сделано в России" традиционно лидируют российские кондитерские изделия, ювелирная продукция и биологически активные добавки.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" - масштабное событие, проводимое в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Его организатором выступает РЭЦ. Мероприятие проходит в Харбине с 17 по 21 мая параллельно с Х Российско-китайским Экспо на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Харбин принимает фестиваль третий год подряд, а всего в Китае РЭЦ с 2024 года РЭЦ организовал семь таких мероприятий.