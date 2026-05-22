Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом на лайнере

ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости. Нидерланды объявили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа нидерландского круизного лайнера MV Hondius, число заражений выросло до 12, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сегодня Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера. Таким образом, общее число заражений выросло до 12, зарегистрировано три смерти", - сказал директор на пресс-конференции в Женеве.
Генеральный директор призвал страны продолжить строгий мониторинг граждан, находящихся на карантине.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.