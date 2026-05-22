15:30 22.05.2026 (обновлено: 15:40 22.05.2026)
Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius

Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
  • Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius.
  • Общее число заражений хантавирусом на лайнере выросло до 12, зарегистрировано три смерти.
  • Генеральный директор ВОЗ призвал страны продолжить строгий мониторинг граждан, находящихся на карантине.
ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости. Нидерланды объявили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа нидерландского круизного лайнера MV Hondius, число заражений выросло до 12, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сегодня Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера. Таким образом, общее число заражений выросло до 12, зарегистрировано три смерти", - сказал директор на пресс-конференции в Женеве.
Генеральный директор призвал страны продолжить строгий мониторинг граждан, находящихся на карантине.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.
