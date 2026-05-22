Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ не видят признаков начала более масштабной вспышки хантавируса - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 22.05.2026
В ВОЗ не видят признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

РИА Новости: ВОЗ не видит признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

© REUTERS / Yves HermanЛюди в защитных костюмах входят на круизный лайнер MV Hondius, пострадавший от вспышки хантавируса, после прибытия в порт Роттердама
Люди в защитных костюмах входят на круизный лайнер MV Hondius, пострадавший от вспышки хантавируса, после прибытия в порт Роттердама - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Люди в защитных костюмах входят на круизный лайнер MV Hondius, пострадавший от вспышки хантавируса, после прибытия в порт Роттердама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ВОЗ не видят признаков начала более масштабной вспышки хантавируса.
  • Тем не менее ВОЗ настоятельно призывает все затронутые страны продолжать тщательное наблюдение за пассажирами и членами экипажа.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В ВОЗ не видят признаков начала более масштабной вспышки хантавируса, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
"На данный момент нет признаков начала более масштабной вспышки. Тем не менее ВОЗ настоятельно призывает все затронутые страны продолжать тщательное наблюдение за пассажирами и членами экипажа", - сообщили агентству.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Хантавирус: что за болезнь, как передается, есть ли риск заражения в России
15 мая, 12:33
 
В миреАргентинаКабо-ВердеКанарские островаВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала