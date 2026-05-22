МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В ВОЗ не видят признаков начала более масштабной вспышки хантавируса, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
"На данный момент нет признаков начала более масштабной вспышки. Тем не менее ВОЗ настоятельно призывает все затронутые страны продолжать тщательное наблюдение за пассажирами и членами экипажа", - сообщили агентству.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.